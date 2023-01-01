Описание

USB-микрофон Rode NT-USB+ поднимает качество звучания на новую высоту, сохраняя удобство и простоту использования оригинального NT-USB. Он идет в комплекте со всем необходимым и не требует никаких усилий для начала работы: просто подключите его по USB кабелю к вашему настольному компьютеру или ноутбуку на Windows или Mac, а также к планшету или телефону на iOS или Android.

Новые предусилители Revolution Preamp обеспечивают высокую чувствительность и очень низкий уровень собственного шума, что особенно важно для записи тихих звуков – например, шепота и ASMR. В микрофоне используется направленный (кардиоидный) капсюль студийного уровня с широким динамическим диапазоном. Благодаря тому, что аналого-цифровое преобразование (АЦП) улучшено с 16 до 24 бит, микрофон передает высоко детализированный и кристально чистый звук речи, вокала и/или акустических инструментов. Благодаря узкой направленности подбора эффективно подавляются посторонние звуки.

Интересно, что микрофон не просто обладает высококачественным процессингом звука, но и предлагает достаточно широкие возможности его настройки. Это особенно актуально для обычных пользователей, не использующих специальные аудиокарты или профессиональное ПО для обработки. NT-USB+ совместим с тремя бесплатными приложениями Rode: RØDE Connect и RØDE Central для Windows и Mac, а также RØDE Reporter для смартфонов на iOS и Android. С их помощью вы можете регулировать уровень звука (gain), использовать фильтр низких частот (75 или 150 Гц), функции «компрессор», «шумоподавление» (noise gate), а также активировать легендарный психоакустический процессор APHEX с технологиями Big Bottom (добавляет плотность и глубину низким частотам) и Aural Exciter (повышает чистоту и прозрачность звучания). Вся обработка происходит внутри самого микрофона, все изменения сохраняются во внутренней памяти, поэтому вам не требуется постоянно использовать приложения RØDE (хотя они довольно просты и удобны).

Вход для наушников располагается сбоку и позволяет отслеживать качество сигнала. При этом вы можете мониторить звук с нулевой задержкой – на том этапе, когда он только уходит в компьютер или смартфон, или мониторить звук уже на этапе его проигрывания на устройстве. Первое поможет качественно настроить подбор звука непосредственно на уровне микрофона, а второе позволит слышать все звуки, проигрываемые на устройстве, если вы параллельно слушаете музыку, играете в игру или участвуете в онлайн-конференции. При этом вы можете накладывать один сигнал на другой (за комбинирование отвечает верхняя рукоятка), или оставить только один из сигналов (крайнее положение рукоятки). Нижняя рукоятка просто регулирует уровень громкости в наушниках.

Rode NT-USB+ идет в комплекте с качественным поп-фильтром, который убирает эффект взрывных согласных (б, п, т), настольной подставкой, адаптером для стойки или пантографа и USB-C / USB-C кабелем длиной 3 м. Для подключения к смартфонам Apple вам потребуется кабель или адаптер USB-C / Lightning, который приобретается отдельно.

Требования к системе: