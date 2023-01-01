Описание

Rode NT-USB Mini делает качественную звукозапись студийного качества максимально простой и доступной. Просто подключите его к ПК, Mac или планшету iPad (через Lightning to USB 3 Camera Adapter), и начинайте запись. Драйвера или специальное программное обеспечение не требуются (MacOS 10.12 / Windows 10).

Микрофон обеспечивает теплый звук с эффектом присутствия, он хорошо подходит для речи, вокала, а также таких инструментов как гитара или пианино. Встроенный поп-фильтр предотвращает дисторсию от взрывных и щипящих согласных. Высокое разрешение и очень широкий динамический диапазон: 24 бит 48 кГц. Кардиоидная направленность позволяет отсекать посторонние шумы, но без глубокой изоляции.

Отдельный аудиовыход на наушники 3.5 мм обеспечивает мониторинг звука с нулевой задержкой, без каких-либо искажений или эффекта эха. Громкость звука в наушниках регулируется диском на передней панели.

Микрофон очень компактен и удобен в использовании. В комплекте с ним идет магнитная настольная подставка, которую при желании можно заменить на пантограф или студийную стойку: универсальное крепление микрофона делает возможным верхнее, нижнее или боковое крепление. Резьба стандартная: 3/8", в комплекте переходник на штативный винт 1/4".