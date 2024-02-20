Микрофон RODE Lavalier GO петличный (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073532
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-02-20
Причина уценки:
микрофон, клипса, поролоновая ветрозащита, чехол.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138532
Тип
микрофон проводной, Микрофон, Петличный микрофон
Тип микрофона
конденсаторный, электретный
Назначение
для интервью, для конференций, для смартфона/планшета, универсальный, для интервью и репортажей, петличный, петличный микрофон
Конструкция микрофона
петличный (клипса), RODE Lavalier GO
Питание
от кабеля, фантомное
Диаграмма направленности микрофона
круговая
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: минимальные следы эксплуатации.
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Комплектация: микрофон, клипса, поролоновая ветрозащита, чехол.
Гарантия 90 дней.
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