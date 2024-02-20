Микрофон RODE Lavalier GO петличный (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073532 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-02-20

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Задать вопрос Причина уценки: микрофон, клипса, поролоновая ветрозащита, чехол. 4 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138532 Тип

микрофон проводной, Микрофон, Петличный микрофон

Тип микрофона

конденсаторный, электретный

Назначение

для интервью, для конференций, для смартфона/планшета, универсальный, для интервью и репортажей, петличный, петличный микрофон

Конструкция микрофона

петличный (клипса), RODE Lavalier GO

Питание

от кабеля, фантомное

Диаграмма направленности микрофона

круговая Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: минимальные следы эксплуатации.

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Комплектация: микрофон, клипса, поролоновая ветрозащита, чехол.

Гарантия 90 дней.

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