Ветрозащита из искусственного меха RODE Deadcat совместима с микрофонами NTG-1, NTG-2 и VideoMic. Устанавливается поверх поролоновой защиты Rode WSVM. Меховая защита необходима при использовании микрофона на улице: даже слабый ветер может вызвать неприятные помехи при записи. Размеры: 208 х 105 х 31 мм.