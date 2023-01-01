Ветрозащита RODE Deadcat, меховая, для NTG-1, NTG-2, VideoMic
Код товара : УТ-00051675
Артикул : DeadCat
5 160 ₽
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Характеристики
Описание
Ветрозащита из искусственного меха RODE Deadcat совместима с микрофонами NTG-1, NTG-2 и VideoMic. Устанавливается поверх поролоновой защиты Rode WSVM. Меховая защита необходима при использовании микрофона на улице: даже слабый ветер может вызвать неприятные помехи при записи. Размеры: 208 х 105 х 31 мм.