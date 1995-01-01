Длинная, прочная и легкая удочка для достаточно тяжелых микрофонов (таких как Rode NTG3 с шумоподавляющим фильтром Rode Blimp). 5-секционная конструкция из углепластикового волокна (карбона) обеспечивает компактность в сложенном виде и низкий вес. Быстрые поворотные (цанговые) замки. Отверстия в верхней и нижней части удочки позволяют пропустить микрофонный кабель внутри, хотя его также можно закрепить и снаружи с помощью опциональных клипс или клейкой ленты. Основание защищено широким резиновым наконечником: вы можете ставить удочку на землю, не боясь ее повредить.