Удочка RODE Boompole Pro (карбон, до 3 м)
Код товара : УТ-00021133
Артикул : BOOMPOLE Pro
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Длинная, прочная и легкая удочка для достаточно тяжелых микрофонов (таких как Rode NTG3 с шумоподавляющим фильтром Rode Blimp). 5-секционная конструкция из углепластикового волокна (карбона) обеспечивает компактность в сложенном виде и низкий вес. Быстрые поворотные (цанговые) замки. Отверстия в верхней и нижней части удочки позволяют пропустить микрофонный кабель внутри, хотя его также можно закрепить и снаружи с помощью опциональных клипс или клейкой ленты. Основание защищено широким резиновым наконечником: вы можете ставить удочку на землю, не боясь ее повредить.
- Длина в сложенном виде: 81 см
- Диаметр: 40 мм
- Максимальная длина: 3 м
- Вес: 535 г