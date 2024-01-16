Длинная микрофонная удочка из алюминия для сюжетов, требующих значительного выноса микрофона. Подходит для достаточно тяжелых микрофонов (таких как Rode NTG3 с шумоподавляющим фильтром Rode Blimp). 5-секционная конструкция обеспечивает компактность в сложенном виде. Рукоятка оснащена накладкой из плотного поролона. Удочка Rode Boompole достаточно прочна для использования не только с микрофонами, но и, например, с накамерными вспышками. Стандартный винт с резьбой 3/8".