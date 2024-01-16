Удочка RODE Boompole (алюминий, до 3.3 м)
Код товара : УТ-00021131
Артикул : Boompole
16 860 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные
Тип микрофона
Удочка
Описание
Длинная микрофонная удочка из алюминия для сюжетов, требующих значительного выноса микрофона. Подходит для достаточно тяжелых микрофонов (таких как Rode NTG3 с шумоподавляющим фильтром Rode Blimp). 5-секционная конструкция обеспечивает компактность в сложенном виде. Удочка Rode Boompole достаточно прочна для использования не только с микрофонами, но и, например, с накамерными вспышками. Стандартный винт с резьбой 3/8".
- Длина в сложенном виде: 85.5 см
- Диаметр: 42 мм
- Максимальная длина: 3.28 м
- Вес: 950 г
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