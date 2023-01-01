Батарейка CR123A BL1, 1 шт.
Код товара : УТ-00059531
Артикул : 558574
390 ₽
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
123
В упаковке (штук)
1
Описание
Неперезаряжаемый литий-диоксид марганцевый элемент питания типоразмера CR123A. Сохраняет стабильность работы при высоких токах разряда и низкой температуре.
- Номинальное напряжение 3В
- Номинальная емкость 1500 мАч
- Защита от перегрева
- 1 штука на блистере
Электро-химическая система: Литий (CR, 3V, 6V)
Типоразмер: 123A (16340, CR123A, RCR123A)
Вольтаж: 3 В
Типоразмер: 123A (16340, CR123A, RCR123A)
Вольтаж: 3 В