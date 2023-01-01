Описание

Надежный спутник для приключений в самых экстремальных условиях

Приблизительно 20 эффективных мегапикселей для резких выскококачественных снимков высокого разрешения с широким динамических диапазоном и низким уровнем шума. Наиболее надежный корпус камеры за всю историю существования серии WG, приемник сверхточных данных со спутников глобального позиционирования с возможностью записи информации о месте ведения съемки и перемещении (трек) в EXIF снимка, и многоцелевая светодиодная подсветка, а также обновленная система стабилизации при съемке видео.

Бескомпромиссный дизайн корпуса: высшая степень надежности, прочности и удобства управления

С функциями, которые включают бескомпромиссную гидроизоляцию (до 2 часов работы на глубине 20 м), противоударную защиту (падения до 2.1 м), защиту от замерзания (до -10° С), и защиту от разрушения, выдерживающую силы 100 кгс (килограмм силы), эта прочная камера может использоваться в любых условиях.

20 эффективных мегапикселей для резких изображений высокого разрешения. Видеозапись в формате 4K

Матрица высокого разрешения (КМОП с обратной подсветкой) создает изображения с высокой детализацией и низким уровнем шума. Зум-объектив покрывает фокусные расстояния от 28 до 140 мм (в 35-мм эквиваленте). Камера также записывает 4К видеоролики.

Дополнительное освещение при макро-съемке или видеосъемке в условиях недостаточного освещения

6 светодиодов, расположенные вокруг объектива, обеспечивают подсветку под водой, вечером, при макросъемке. Вы можете использовать все 6 для создания бестеневого изображения, или только часть светодиодов: 2 верхних или 3 боковых.

Удобное управление в перчатках

Удобное расположение кнопок на задней панели камеры и вертикально ориентированная кнопка зума делает использование камеры легким и удобным даже в перчатках. Вы также можете легко сменить режим съемки с помощью переключателя.

Не подведет в сложных условиях: на производстве, на строительной площадке

WG-6 имеет прочный корпус, с улучшенной защитой от ударов и простую в использовании конструкцию, позволяющую снимать, не снимая перчаток. Мощная кольцевая вспышка позволяет использовать камеру при плохой освещенности и подходит для фото объектов крупным планом, где будут видны трещины в бетоне, опознавательные знаки арматуры и другие мелкие детали.

GPS и электронный компас

Встроенный GPS датчик позволяет Ricoh WG-6 определять местоположение и устанавливать точное время с помощью спутников GPS, ГЛОНАСС и QZSS), функция SBAS обеспечивает повышенную точность. Информация записывается в мета-данные снимка. Местоположение, направление по компасу или время могут быть пропечатаны непосредственно на изображении. Также можно сохранять GPS журнал (лог) с маршрутом перемещения.

Совместимость с FlashAir

Ricoh WG-6 поддерживает SD карты FlashAir для беспроводной передачи снимков на телефон или другое устройство по Wi-Fi.