Компактный фотоаппарат Ricoh WG-6 GPS, черный
Код товара : УТ-00033260
Артикул : S0003842
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Характеристики
Объектив
Объектив
f 5-25 mm / 3.5 - 5.5 (28-140 мм в 35-мм эквиваленте)
Оптический зум
5х
Стабилизатор изображения
цифровой: Pixel Track SR, Digital SR
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 10 с.
Размер фотоизображения
5184 x 3888 (4:3), 5184 x 3456 (3:2), 3888 x 3888 (1:1) и менее
Баланс белого
авто, 8 предустановок, ручной
Серийная съемка
есть
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
JPEG
Одновременная съемка фото и видео
Нет
Цветовое пространство
sRGB
Цифровой зум
приблизительно 8.1x
Съёмка видео
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MPEG-4
Формат записи звука
стерео
Видеосъемка
4K UHD 30p, Full HD
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Фокусировка
Функции автофокуса
фокусировка по контрасту, 9 точек, 1 точка, определение лиц, покадровый или следящий, макро от 1 см
Ручная фокусировка
есть
Матрица
Датчик изображения
1/2.3" КМОП с обратной подсветкой
Светочувствительность
ISO 125 - 6400
Соотношение сторон
4:3
Число эффективных пикселей, Мп
20
Прочие особенности
Особые характеристики
встроенный GPS (ГЛОНАСС, QZSS+ SBAS), электронный компас, защита от воды: погружение до 20 м не менее 2-х часов (JIS Class 8), защита от ударов падение с высоты до 2.1 м, морозоустойчивость не менее -10°C
Дата анонса
2019 г
Комплектация
аккумулятор DB-110, сетевой адаптер для зарядки аккумулятора (выход USB-С), кабель I-USB173, ремешок O-ST104, макростенд, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер: мультисегментный / точечный / центровзвешенный
Приоритет выдержки
нет
Приоритет диафрагмы
нет
Ручная экспозиция
нет
Экспокоррекция
+/- 2 EV с шагом 1/3 EV
Выдержка
1/4000 - 1/4 с, до 4 с в режиме ночной съемки
Видоискатель и дисплей
Дисплей
3" (7.5 см) ЖК TFT, прибл. 1.04 млн. пикселей, с антибликовым покрытием и регулировкой яркости
Видоискатель
нет
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Внутренняя память
27 Мб
Карта памяти
SD, SDHC и SDXC
Подключение к компьютеру
USB-C
Беспроводное подключение
Нет
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор DB-110, прибл. 340 снимков по стандарту CIPA
Физические характеристики
Вес
219 г (без аккумулятора), 246 г (полный)
Размеры товара
118.2 х 65.5 х 33.1 мм
Вспышка
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Надежный спутник для приключений в самых экстремальных условиях
Приблизительно 20 эффективных мегапикселей для резких выскококачественных снимков высокого разрешения с широким динамических диапазоном и низким уровнем шума. Наиболее надежный корпус камеры за всю историю существования серии WG, приемник сверхточных данных со спутников глобального позиционирования с возможностью записи информации о месте ведения съемки и перемещении (трек) в EXIF снимка, и многоцелевая светодиодная подсветка, а также обновленная система стабилизации при съемке видео.
Бескомпромиссный дизайн корпуса: высшая степень надежности, прочности и удобства управления
С функциями, которые включают бескомпромиссную гидроизоляцию (до 2 часов работы на глубине 20 м), противоударную защиту (падения до 2.1 м), защиту от замерзания (до -10° С), и защиту от разрушения, выдерживающую силы 100 кгс (килограмм силы), эта прочная камера может использоваться в любых условиях.
20 эффективных мегапикселей для резких изображений высокого разрешения. Видеозапись в формате 4K
Матрица высокого разрешения (КМОП с обратной подсветкой) создает изображения с высокой детализацией и низким уровнем шума. Зум-объектив покрывает фокусные расстояния от 28 до 140 мм (в 35-мм эквиваленте). Камера также записывает 4К видеоролики.
Дополнительное освещение при макро-съемке или видеосъемке в условиях недостаточного освещения
6 светодиодов, расположенные вокруг объектива, обеспечивают подсветку под водой, вечером, при макросъемке. Вы можете использовать все 6 для создания бестеневого изображения, или только часть светодиодов: 2 верхних или 3 боковых.
Удобное управление в перчатках
Удобное расположение кнопок на задней панели камеры и вертикально ориентированная кнопка зума делает использование камеры легким и удобным даже в перчатках. Вы также можете легко сменить режим съемки с помощью переключателя.
Не подведет в сложных условиях: на производстве, на строительной площадке
WG-6 имеет прочный корпус, с улучшенной защитой от ударов и простую в использовании конструкцию, позволяющую снимать, не снимая перчаток. Мощная кольцевая вспышка позволяет использовать камеру при плохой освещенности и подходит для фото объектов крупным планом, где будут видны трещины в бетоне, опознавательные знаки арматуры и другие мелкие детали.
GPS и электронный компас
Встроенный GPS датчик позволяет Ricoh WG-6 определять местоположение и устанавливать точное время с помощью спутников GPS, ГЛОНАСС и QZSS), функция SBAS обеспечивает повышенную точность. Информация записывается в мета-данные снимка. Местоположение, направление по компасу или время могут быть пропечатаны непосредственно на изображении. Также можно сохранять GPS журнал (лог) с маршрутом перемещения.
Совместимость с FlashAir
Ricoh WG-6 поддерживает SD карты FlashAir для беспроводной передачи снимков на телефон или другое устройство по Wi-Fi.