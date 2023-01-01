Чехол Ricoh TS-1 для Theta S, SC, V, черный
Код товара : УТ-00021928
Артикул : S0910719
88%
4 990 ₽
599 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Стильный чехол из искусственной кожи предназначен для хранения и транспортировки фотокамер серии Theta (Theta S / SC / V). Жесткие стенки обеспечивают надежную защиту камеры. Удобный клапан позволяет быстро извлечь камеру из чехла для осуществления съемки.