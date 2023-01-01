Стильный чехол из искусственной кожи предназначен для хранения и транспортировки фотокамер серии Theta (Theta S / SC / V). Жесткие стенки обеспечивают надежную защиту камеры. Удобный клапан позволяет быстро извлечь камеру из чехла для осуществления съемки.