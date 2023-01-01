Оптический видоискатель Ricoh GV-2 для GXR / GR, 28 мм

0 0 отзывов Код товара : УТ-00033002 Артикул : S0175090

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Все характеристики Оригинальный оптический видоискатель для камер GR, GR DIGITAL III / GR DIGITAL II / GR DIGITAL. Рамка 28 мм (в 35-мм эквиваленте), поле зрения приблизительно 85% кадра. Увеличение 0.5х. Вынос окулярной точки: 13 мм. В комплекте с чехлом. Задать вопрос 29 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес (брутто), г 0.040

Описание Оригинальный оптический видоискатель для камер GR, GR DIGITAL III / GR DIGITAL II / GR DIGITAL. Рамка 28 мм (в 35-мм эквиваленте), поле зрения приблизительно 85% кадра. Увеличение 0.5х. Вынос окулярной точки: 13 мм. В комплекте с чехлом.

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