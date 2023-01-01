Оптический видоискатель Ricoh GV-2 для GXR / GR, 28 мм
Код товара : УТ-00033002
Артикул : S0175090
29 990 ₽
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.040
Описание
Оригинальный оптический видоискатель для камер GR, GR DIGITAL III / GR DIGITAL II / GR DIGITAL. Рамка 28 мм (в 35-мм эквиваленте), поле зрения приблизительно 85% кадра. Увеличение 0.5х. Вынос окулярной точки: 13 мм. В комплекте с чехлом.
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