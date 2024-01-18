Описание

Код товара: 137902

Специально разработанный для RICOH GR IIIx компактный объектив с фокусным расстоянием 26.1мм и постоянной светосилой F2.8 обеспечивает исключительное качество изображения. В отличие от предшественников серии GR, которые были оснащены объективом 18,3мм (28 мм в эквиваленте 35мм) для широкого угла обзора, объектив GR IIIx обеспечивает стандартный угол обзора 40 мм (в эквиваленте 35 мм), обеспечивая изображения с более естественным углом обзора, свойственным человеческому глазу и более реалистичным ощущением глубины резкости для совершенно иного взгляда на street-фотографию.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 0047750

Комплектация: аккумулятор, чехол, коробка, кольцо декоративное инструкция

Гарантия от 14 до 90 дней.