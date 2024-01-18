Компактный фотоаппарат Ricoh GR IIIx Urban Edition с чехлом GC11 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072902
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-18/08
Причина уценки:
Нет сетевого з/у, кабеля, ремешка, заглушки гор. башмака. Небольшие потёртости на горячем башмаке. На гарантии до 16.06.2024
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137902
Специально разработанный для RICOH GR IIIx компактный объектив с фокусным расстоянием 26.1мм и постоянной светосилой F2.8 обеспечивает исключительное качество изображения. В отличие от предшественников серии GR, которые были оснащены объективом 18,3мм (28 мм в эквиваленте 35мм) для широкого угла обзора, объектив GR IIIx обеспечивает стандартный угол обзора 40 мм (в эквиваленте 35 мм), обеспечивая изображения с более естественным углом обзора, свойственным человеческому глазу и более реалистичным ощущением глубины резкости для совершенно иного взгляда на street-фотографию.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 0047750
Комплектация: аккумулятор, чехол, коробка, кольцо декоративное инструкция
Гарантия от 14 до 90 дней.