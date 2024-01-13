Компактный фотоаппарат Ricoh GR III (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072764
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-01-13
Причина уценки:
Состояние близкое к новой, нет ни каких сколов, потертостей и царапин, пленка на дисплее.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137764
24-мегапиксельная матрица формата APS-С
Высокопроизводительный процессор GR ENGINE 6
Светосильный объектив 28 мм f/2.8
Ультракомпактный прочный корпус из магниевого сплава
Съемка на высокой чувствительности до ISO 102 400 с минимальными шумами, широкий динамический диапазон
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Экран работа в режиме видоискателя, сенсорный, фиксированный
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
# 0080768
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(USB), кабель USB-TypeC, тканевый кистевой ремень, заглушка «горячего башмака», документация, гар.талон, чек, коробка. Дополнительные аксессуары: оригинальный кожаный чехол из плотной натуральной кожи, оригинальный кистевой ремень из натуральной кожи, два дополнительных аккумулятора и ЗУ на три порта(нет на фото), адаптер RICOH GA-1 для использования с шокоугольным конвертером с блендой RICOH GW-4 21 мм (для GRIII) и фильтрами 49мм
Пробег 3758 кадров.
Гарантия от 14 до 90 дней.