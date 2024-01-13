Описание

Код товара: 137764

24-мегапиксельная матрица формата APS-С

Высокопроизводительный процессор GR ENGINE 6

Светосильный объектив 28 мм f/2.8

Ультракомпактный прочный корпус из магниевого сплава

Съемка на высокой чувствительности до ISO 102 400 с минимальными шумами, широкий динамический диапазон

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический

Экран работа в режиме видоискателя, сенсорный, фиксированный

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

# 0080768

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(USB), кабель USB-TypeC, тканевый кистевой ремень, заглушка «горячего башмака», документация, гар.талон, чек, коробка. Дополнительные аксессуары: оригинальный кожаный чехол из плотной натуральной кожи, оригинальный кистевой ремень из натуральной кожи, два дополнительных аккумулятора и ЗУ на три порта(нет на фото), адаптер RICOH GA-1 для использования с шокоугольным конвертером с блендой RICOH GW-4 21 мм (для GRIII) и фильтрами 49мм

Пробег 3758 кадров.

Гарантия от 14 до 90 дней.