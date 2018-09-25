Описание

24-мегапиксельный датчик APS-C с оригинальной системой стабилизации матрицы

В основе RICOH GR III лежит КМОП-сенсор размером 23,5 x 15,6 мм. без сглаживающего АА-фильтра. Он отвечает за высокий тональный диапазон и обеспечивает запись RAW-файлов в универсальном формате DNG с глубиной цвета 14 бит. Совместно с новым процессором GR Engine 6 и графическим ускорителем обработки сигнала, GR III гарантирует не только быструю обработку изображений, но и максимальную чувствительность ISO 102400. Благодаря этим особенностям GR III подтверждает своё предназначение в качестве идеальной камеры для съёмки «на ходу» и позволяет делать уникальные снимки при любом доступном освещении.

В дополнение к высоким значениям чувствительности эффективная съёмка в условиях недостаточной освещённости стала возможной благодаря использованию оригинальной 3-осевой системы подавления вибраций PENTAX. Как и в зеркальных камерах PENTAX, в сверхкомпактный корпус GR III установлен подвижный сенсор, обеспечивающий надёжное экспонирование без эффекта смазывания изображения в пределах 4 ступеней.В то же время камера оснащена эмулятором сглаживающего АА-фильтра. В особых условиях двухступенчатый эмулятор AA-фильтра использует микроколебания сенсора для обеспечения необходимого размытия, что в свою очередь позволяет избежать появления муара. Функция очистки сенсора также использует микровибрацию для удаления попавшей на матрицу пыли.

Объектив GR с высокой разрешающей способностью

В специально созданном для GRIII объективе с фокусным расстоянием 18,3 мм и постоянной светосилой 2,8 чрезвычайно малый размер сочетается с исключительным качеством изображения. Сверхкомпактная оптическая схема состоит из шести элементов, расположенных в четырёх группах. Благодаря использованию линз из низкодисперсного оптического стекла с высоким показателем преломления объектив обеспечивает самые четкие и высококонтрастные изображения за всю историю серии GR, сводя к минимуму искажения и хроматические аберрации. Также минимизировано появление бликов и ореолов при съёмке в сложных условиях освещения. Функция цифрового зумирования позволяет изменить фокусное расстояние объектива до 35 мм с разрешением 15МП или до 50 мм с разрешением 7 МП (в эквиваленте формата 35 мм), расширяя возможности построения композиции. Этому способствует и опция съёмки с соотношением сторон кадра 1:1 (в то время как стандартное для фотографии соотношение – 3:2).

Совершенно новой функцией GR III стал режим макросъёмки, показывающий отличные результаты при съёмке объектов крупным планом с увеличением ориентировочно 1:3. Диапазон дистанции фокусировки в этом режиме варьируется от 6 до 12 сантиметров. Девятилепестковая диафрагма позволяет создавать естественное размытие и красивое боке, при этом сохраняя достаточную глубину резкости.

Быстрая фокусировка и минимальная задержка срабатывания затвора

Камера для спонтанной стрит-фотографии должна быть очень быстрой и отзывчивой. Ведь самые лучшие сюжеты возникают внезапно, и их трудно предсказать. Поэтому камера GR III готова к работе уже менее чем через секунду после включения. GR III использует гибридную систему автофокуса – комбинацию контрастной и фазовой фокусировки. Данное сочетание обеспечивает не только максимальную скорость, но и высокую точность. Очень короткое время задержки срабатывания затвора в свою очередь гарантирует идеальную съёмку подвижных объектов. При скорости 4 кадра в секунду возможностей камеры достаточно, чтобы из серии полученных фотографий выбрать наиболее выразительные и захватывающие.

3-дюймовый ЖК-дисплей с высоким разрешением и интуитивным сенсорным управлением

3-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением около 1 037 000 пикселей играет важную роль как в выборе настроек камеры, и так и в контроле всего съёмочного процесса. GRIII – это первая камера в истории GR, оснащённая сенсорным дисплеем. Интуитивно понятное управление камерой стало ещё удобней: выбрать зону фокусировки одним касанием, листать меню или просматривать изображения. Использованная в дисплее технология «без воздушных зазоров» обеспечивает хорошее воспроизведение и позволяет избежать отражений и рассеивания света за счёт применения специальной смолы. Таким образом удалось достигнуть хорошей читаемости информации на дисплее даже при ярком солнечном свете. Если же базовых настроек оказывается недостаточно, то яркость дисплея всегда можно отрегулировать индивидуально. Поверхность дисплея выполнена из специального закалённого стекла, что предотвращает его повреждения, в том числе появление царапин.

Интуитивно понятное управление многочисленными функциями камеры

Едва фотограф берёт в руки камеру, он чувствует, что всё находится на своих местах. Наличие переключателей и кнопок управления производит впечатление старой доброй плёночной камеры. Наиболее важные органы управления находятся в пределах досягаемости указательного и большого пальцев, что позволяет управлять камерой одной рукой. Кнопки могут быть индивидуально запрограммированы для быстрого доступа к назначенным функциям. В дополнение к стандартным режимам экспозиции на колесо режимов можно вывести до трёх предустановок с пользовательскими настройками.

Широкие возможности внутрикамерной обработки изображений

Одним из базовых принципов RICOH GR III является наличие широких возможностей внутрикамерной обработки изображений без использования дополнительных аксессуаров или графических редакторов. Например, функция Image Control (управление изображением) предлагает предварительный выбор симуляции различных свойств плёнки. С её помощью пользователь может имитировать эффекты, свойственные различным типам плёнок. В их числе возможность выбрать имитацию цветных и чёрно-белых плёнок, а также слайда. Камера предлагает десять базовых пресетов и ещё два настраиваемых пользователем. Они отличаются уровнем насыщенности цветов, цветовым тоном, степенью зернистости или контрастом и могут быть подкорректированы индивидуально. Все пресеты также доступны при внутрикамерной обработке RAW-файлов.

Различные функции управления съёмкой и беспроводное управление

GR III предлагает множество вариантов управления процессом съёмки. В дополнение к однокадровой, предусмотрена возможность непрерывной съёмки со скоростью до 4 кадров в секунду. Камера также имеет функции мультиэкспозиции, интервальной съёмки и брекетинга, что расширяет творческий потенциал фотографа. Особенностью камеры является возможность дистанционного управления с помощью мобильного приложения Image Sync, которое поддерживает множество функций – от настроек камеры и спуска затвора до передачи изображения на внешние устройства.

Беспроводная связь между камерой и смартфоном осуществляется посредством Bluetooth для управления функциями камеры и через WLAN для передачи изображений. Функция Bluetooth поддерживает беспроводное подключение к смартфону, даже если камера находится в режиме ожидания. Это важно для быстрой синхронизации изображения и данных GPS, полученных от смартфона.

Функция видео

Ricoh GR III записывает видео Full HD в формате MPEG4. В дополнение к обычной скорости 24 и 30 кадров, камера позволяет снимать с частотой 60 кадров в секунду, что может использоваться не только для реализации эффекта слоу-моушн (замедленная съёмка), но и для получения более чёткого изображения.

Компактный корпус из магниево-алюминиевого сплава

Перечисленные выше функции, а также другие технические решения для современных камер, требуют много места. Однако разработчикам удалось уместить систему стабилизации изображения, 3-дюймовый сенсорный экран, систему беспроводной передачи данных и прочее в неправдоподобно компактный корпус. При этом вес камеры составляет всего 257 г, и этого удалось достичь благодаря использованию лёгкого и прочного магниево-алюминиевого сплава. Таким образом, RICOH GR III являет собой воплощение ещё одного важного элемента философии семейства GR – помещаться в кармане – и следует девизу «Лучшая камера – та, что всегда с собой». При этом подразумевается, что фотоаппарат должен не только быть готов к использованию в любом месте и в любое время, но и обеспечивать высокое качество изображения. Он должен быть незаметным и необременительным спутником, чтобы фотограф мог запечатлеть уникальные ситуации. Не важно, идёт ли речь о репортаже или стрит-фото.

Поэтому RICOH GR III предназначена не только для быстрого использования профессиональными фотографами, когда у них нет времени на работу с основной камерой, но также имеет все предпосылки к тому, чтобы стать незаменимой камерой для стрит-фото. Она также подойдёт на роль необременительной камеры, которую можно взять в любое путешествие.

Большой выбор дополнительных аксессуаров

Аксессуары для RICOH GR III ещё больше расширяют диапазон её применения. Внешние вспышки системы PENTAX Flash полностью совместимы с GR III. Накамерная вспышка может использоваться как единственный источник освещения или работать в режиме ведомой вспышки, если используются несколько источников. В качестве дополнительных аксессуаров также предлагаются сменные оптические видоискатели с углами изображения 24 мм и 28 мм. Интересным аксессуаром является и адаптер для установки насадок. Он позволяет не только устанавливать широкоугольный конвертер, но также использовать резьбовые фильтры или их сочетание. Внешнее зарядное устройство также будет полезным дополнением к камере, поскольку запасной аккумулятор всегда должен быть под рукой.