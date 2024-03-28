Кожаный чехол Ricoh GC-11 для GR-IIIx (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074502
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-28/05
Причина уценки:
Без видимых следов эксплуатации.
1 800 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 139502
Плотный чехол из натуральной кожи обеспечивает надежную защиту для камеры RICOH GR IIIx/GR III. Чехол оснащен крепежом для ремня и магнитной застежкой для быстрого извлечения камеры
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5 (Без видимых следов эксплуатации)
Комплектация: Чехол
Гарантия 14 дней.
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