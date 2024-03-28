Кожаный чехол Ricoh GC-11 для GR-IIIx (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074502 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-28/05

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Задать вопрос Причина уценки: Без видимых следов эксплуатации. 1 800 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139502 Плотный чехол из натуральной кожи обеспечивает надежную защиту для камеры RICOH GR IIIx/GR III. Чехол оснащен крепежом для ремня и магнитной застежкой для быстрого извлечения камеры Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5 (Без видимых следов эксплуатации)

Комплектация: Чехол

Гарантия 14 дней.

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