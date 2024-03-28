Адаптер Ricoh GA-1 для установки насадок на GR-III (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074501 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-28/04

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Задать вопрос Причина уценки: Без видимых следов эксплуатации. 2 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139501 RICOH GA-1 Адаптер для установки насадок (для GR-III) Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5 (Без видимых следов эксплуатации)

Комплектация: Адаптер, коробка.

Гарантия 14 дней.

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