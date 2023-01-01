Осветитель Fototrend RGB F-200Q светодиодный, 20 Вт, 3000-6000К
Код товара : УТ-00057606
Артикул : HAV-F-200RGB
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 месяц
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
20 Вт
Дистанционное управление
Есть
Минимальная цветовая температура, K
3000
Максимальная цветовая температура, K
6000
Работа от сети
от универсального USB зарядного устройства 5В 2А (не входит в комплект)
Прочие характеристики
Комплектация
кольцевая лампа с кабелем, встроенным пультом управления и держателем для телефона; шаровая штативная головка.
Описание
Кольцевой светодиодный осветитель с внешним диаметром 20 см, возможностью выбора температуры белого (теплый / холодный), а также с разноцветной RGB подсветкой. Такая лампа будет отличным выбором для фото и видео, а также как необычное средство создания уютной атмосферы в доме. Рассеиватель лампы создает мягкое свечение по всей поверхности устройства. Выбор режимов и яркость свечения регулируется с помощью проводного пульта дистанционного управления.