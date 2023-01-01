Кольцевой светодиодный осветитель с внешним диаметром 20 см, возможностью выбора температуры белого (теплый / холодный), а также с разноцветной RGB подсветкой. Такая лампа будет отличным выбором для фото и видео, а также как необычное средство создания уютной атмосферы в доме. Рассеиватель лампы создает мягкое свечение по всей поверхности устройства. Выбор режимов и яркость свечения регулируется с помощью проводного пульта дистанционного управления.