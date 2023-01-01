Резинка для волос BaByliss 791300
Код товара : УТ-00042327
Артикул : 791300
199 ₽
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Описание
РАЗНОЦВЕТНЫЕ РЕЗИНКИ
В набор входит множество разноцветных резинок, с помощью которых можно сделать красивые, дерзкие, забавные хвостики. Набор особенно хорошо подойдёт девочке или молодой девушке.
УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Резинки изготовлены из прочного, эластичного, хорошо растягивающегося полиэстера. Благодаря этому ими особенно удобно пользоваться.