Объектив Revuenon 80-200mm f/3.8 для Pentax (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072478 Артикул : б/у-Н1 КС 2023-12-26

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Задать вопрос Причина уценки: Диафрагма работает, все кольца работают плавно, внутри немного пыли. 8 800 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Длиннофокусный объектив с переменным фокусным расстяонием, которое подойдёт для большинства фотографических задач.

Объектив мануальный, т.е. фокусировка производится вручную.

Байонет — Pentax K. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, диафрагма работает, все кольца работают плавно, внутри немного пыли.

Комплектация: -

Гарантия 14 дней.

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