Объектив Revuenon 80-200mm f/3.8 для Pentax (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072478
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-12-26
Причина уценки:
Диафрагма работает, все кольца работают плавно, внутри немного пыли.
8 800 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Длиннофокусный объектив с переменным фокусным расстяонием, которое подойдёт для большинства фотографических задач.
Объектив мануальный, т.е. фокусировка производится вручную.
Байонет — Pentax K.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, диафрагма работает, все кольца работают плавно, внутри немного пыли.
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.
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