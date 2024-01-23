Объектив Revue 35mm f/3.5 M39 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073082 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-01-23

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Задать вопрос Причина уценки: Мелкие царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения линз, тугой ход кольца фокусировки. 5 600 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Мануальный фикс-объектив с фокусным расстоянием для 35мм зеркальных камер с резьбой М39. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения линз, тугой ход кольца фокусировки.

Комплектация: крышка передняя.

Гарантия 14 дней.

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