Объектив Revue 35mm f/3.5 M39 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073082
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-01-23
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения линз, тугой ход кольца фокусировки.
5 600 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Мануальный фикс-объектив с фокусным расстоянием для 35мм зеркальных камер с резьбой М39.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения линз, тугой ход кольца фокусировки.
Комплектация: крышка передняя.
Гарантия 14 дней.
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