Ремень винтажный (цвет, узор 2) (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00064961
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-01-25
Причина уценки:
Бывший в употреблении. Гарантия магазина 90 дней.
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Удобный ремень для фототехники в интересном исполнении.
Длина: 135 см.
Ширина: 4 см.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация:-
Гарантия 14 дней.