Ремень для камеры винтажный «Классика» бежевый (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00067022
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-04-27
Причина уценки:
Без следов эксплуатации.
1 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Удобный и стильный ремень для фототехники.
Размер: 70 см * 3,5 см.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, без следов эксплуатации.
Гарантия 14 дней.