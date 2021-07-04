Ремень кожаный запястный узкий черный с оранжевой прострочкой (б/у)
Код товара : УТ-00057642
Артикул : б/у-Ф1 КС 2021-07-04/06
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
1 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Материал: натуральная кожа. Продукция ручного изготовления.
Мягкая натуральная кожа, качественная фурнитура. Стильный аксессуар для безопасности вашей камеры.
Цвет: Черный, прошитый оранжевыми нитями
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Новая
В комплекте: Ремень, кольцо для крепления к камере
Гарантия 14 дней.
Код товара: 122642