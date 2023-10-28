Ремень запястный с сужением, кожаный Темно-коричневый/Коричневый (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00071165
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-10-28/01
Причина уценки:
Новый
1 700 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136165
Ремень запястный с сужением, кожаный Темно-коричневый/Коричневый
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : New
Комплектация: ремень
Гарантия 14 дней.