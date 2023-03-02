Ремень для камеры кожаный запястный с сужением, темно-коричневый (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00065872
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-03-02/01
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
1 700 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 130872
Ремень для камеры кожаный запястный с сужением, темно-коричневый
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
Комплектация: ремень
Гарантия 90 дней.