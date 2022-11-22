Ремень кожаный, запястный с сужением, коричневый (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00063376
Артикул : б/у-Ф1 КС 2022-11-22/02
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
1 700 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: NEW
Гарантия: 14 дней
Код товара: 128376
Ремень кожаный запястный с сужением Коричневый