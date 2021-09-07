Ремень кожаный нашейный на кольцах черный L-B (состояние New) (б/у)
Код товара : УТ-00058025
Артикул : б/у-Ф1 КС 2021-09-07/06
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
3 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Материал: натуральная кожа. Продукция ручного изготовления.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Новая
Гарантия 14 дней.
Код товара: 123025