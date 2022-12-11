Ремень для камеры кожаный узкий 100 см чёрный/красный M-BLR100 (состояние New) (б/у)
Код товара : УТ-00064301
Артикул : б/у-Ф1 КC 2022-12-11/05
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
2 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: NEW
В комплекте: кожаный ремень, кольца
Гарантия: 14 дней
Код товара: 129301
Ремень для камеры кожаный узкий 100 см чёрный/красный