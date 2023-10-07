Ремень Canon эластичный (состояние new) (б/у)
Код товара : УТ-00070654
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-07
Причина уценки:
Без следов эксплуатации.
1 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Широкий и яркий ремень с хорошей подкладкой и нескользящей основой, имеет эластичный участок вокруг шеи;
Внутренний материал — мягкая неопреновая набивка с противоскользящими свойствами;
Наружная ткань — мягкий тканый нейлон, нейлоновая фурнитура, неопрен;
Размер 830 мм х 45 мм;
Ширина концов ремешка составляет: 10 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: new.
Гарантия 14 дней.