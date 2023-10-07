Описание

Широкий и яркий ремень с хорошей подкладкой и нескользящей основой, имеет эластичный участок вокруг шеи;

Внутренний материал — мягкая неопреновая набивка с противоскользящими свойствами;

Наружная ткань — мягкий тканый нейлон, нейлоновая фурнитура, неопрен;

Размер 830 мм х 45 мм;

Ширина концов ремешка составляет: 10 мм.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: new.

Гарантия 14 дней.