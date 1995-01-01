Штатив Raylab Travel 55, с головой
Код товара : УТ-00074162
Артикул : RLCTAL55
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Недорогой алюминиевый штатив любительского уровня подходит для камер весом до 4 кг. Для установки смартфонов необходимо отдельно приобрести адаптер, сам штатив оснащен съемной площадкой со стандартным винтом 1/4". Штатив выполнен частично из алюминиевого сплава, частично из АБС пластика, поэтому очень легкий: всего 1.3 кг. Для придания дополнительной устойчивости (например, на улице при сильном ветре) у него предусмотрен крюк для подвеса балласта.
Для лучшей фиксации ног имеется центральная растяжка. Замки ног клипсовые, выполнены из пластика, как и наконечники. Головка несъемная, типа 3D (с тремя степенями свободы), позволяет вести съемку как с горизонтальной, так и с вертикальной ориентацией камеры. Для хранения и транспортировки штатива в комплекте идет чехол с плечевым ремнем.