Описание

Недорогой алюминиевый штатив любительского уровня подходит для камер весом до 4 кг. Для установки смартфонов необходимо отдельно приобрести адаптер, сам штатив оснащен съемной площадкой со стандартным винтом 1/4". Штатив выполнен частично из алюминиевого сплава, частично из АБС пластика, поэтому очень легкий: всего 1.3 кг. Для придания дополнительной устойчивости (например, на улице при сильном ветре) у него предусмотрен крюк для подвеса балласта.

Для лучшей фиксации ног имеется центральная растяжка. Замки ног клипсовые, выполнены из пластика, как и наконечники. Головка несъемная, типа 3D (с тремя степенями свободы), позволяет вести съемку как с горизонтальной, так и с вертикальной ориентацией камеры. Для хранения и транспортировки штатива в комплекте идет чехол с плечевым ремнем.