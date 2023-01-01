Комплект постоянного света Raylab Solar 3B, 3х160 Вт, флуоресцентный, 5600К
Код товара : УТ-00063815
Артикул : RL-Solar3B
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Основные характеристики
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Тип крепления
на стойку 5/8"
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
7.000
Описание
Комплект из трёх осветительных приборов по 160 Вт (5х32) каждый. В комплекте три софтбокса 50х70 см, две обычных стойки и одна стойка-журавль, что позволяет создавать разнообразные схемы освещения в вашей студии. Рабочая высота стойки 110 - 200 см. Для управления мощностью освещения предусмотрены 5 выключателей, позволяющие включать одну, две, три, четыре или пять ламп одновременно. Цветовая температура 5600К.
Характеристики
- Мощность 1 осветителя: 160 Вт (5х32)
- Тип ламп: флуоресцентные
- Регулировка мощности: включением и отключением ламп, 20% / 40% / 60% / 80% / 100%
- Цветовая температура: 5600K ±200K
- Комплектация: 3 осветителя, 3 стойки, перекладина журавля, 15 ламп 32 Вт, 3 софтбокса с рассеивателями, сетевой кабель - 3 шт., сумка
- Питание: AC 220В, 50Гц
- Сетевой кабель: 3 м
- Размер в упаковке: 83 x 22 x 33 см