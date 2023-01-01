Комплект из трёх осветительных приборов по 160 Вт (5х32) каждый. В комплекте три софтбокса 50х70 см, две обычных стойки и одна стойка-журавль, что позволяет создавать разнообразные схемы освещения в вашей студии. Рабочая высота стойки 110 - 200 см. Для управления мощностью освещения предусмотрены 5 выключателей, позволяющие включать одну, две, три, четыре или пять ламп одновременно. Цветовая температура 5600К.