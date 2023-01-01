Комплект постоянного света Raylab Solar 2, 2х85 Вт, флуоресцентный, 5600К
Код товара : УТ-00060456
Артикул : RL-Solar2
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
5.000
Описание
Комплект из двух флуоресцентных осветительных приборов мощностью 85 Вт, оснащенных быстрораскладывающимися софтбоксами 50х70 см. В комплект также входят две стойки для установки осветителей. Рабочая высота стойки 110 - 200 см. Цветовая температура 5600К, регулировка мощности отсутствует (без диммера). Такой комплект хорошо подойдёт для начала работы с искусственным освещением в условиях домашней фото- или видеостудии.