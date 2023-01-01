Комплект постоянного света Raylab Solar 1, флуоресцентный, 2х135 Вт, 5600К
Код товара : УТ-00060455
Артикул : RL-Solar 1
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Описание
Комплект из двух флуоресцентных осветительных приборов мощностью 135 Вт, оснащенных быстрораскладывающимися октабоксами диаметром 60 см. В комплект также входят две стойки для установки осветителей, максимальная высота 200 см. Цветовая температура 5600К, регулировка мощности (димммер) отсутствует. Такой комплект хорошо подойдёт для начала работы с искусственным освещением в условиях домашней фото- или видеостудии.