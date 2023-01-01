Зажим-клипса Raylab SH216 для крепления фона
Код товара : УТ-00066693
Артикул : RL-SH216
370 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.107
Описание
Зажим-клипса Raylab SH216 может использоваться для крепления фонов, отражателей, флагов к стойкам, перекладинам, столешницам, шторкам осветительных приборов и так далее. Также подходит для крепления фолиевых фильтров к шторкам осветительных приборов. Клипса изготовлена из металла, на захватах резиновые накладки.
- Ширина захватов: 75 мм
- Максимальная ширина поверхности крепления: 45 мм
- Вес: 120 г