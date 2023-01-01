Зажим-клипса Raylab SH216 может использоваться для крепления фонов, отражателей, флагов к стойкам, перекладинам, столешницам, шторкам осветительных приборов и так далее. Также подходит для крепления фолиевых фильтров к шторкам осветительных приборов. Клипса изготовлена из металла, на захватах резиновые накладки.