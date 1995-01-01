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Колеса для стоек Raylab RL-WL25, 75 мм, 3 шт. (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074697 Артикул : RL-WL25 (у)

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Raylab RL-WL25 – универсальные колеса для стоек с диаметром ножек до 25 мм. Рекомендуются при использовании тяжелых осветителей и журавлей (максимальная нагрузка 15 кг). Резиновые обода обеспечивают плавное перемещение оборудования по съемочной студии и не повреждают напольное покрытие. Диаметр стандартный: 75 мм. Оснащены стопорами для фиксации стойки на месте. Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка 12% 3 190 ₽ 2 799 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Raylab RL-WL25 – универсальные колеса для стоек с диаметром ножек до 25 мм. Рекомендуются при использовании тяжелых осветителей и журавлей (максимальная нагрузка 15 кг). Резиновые обода обеспечивают плавное перемещение оборудования по съемочной студии и не повреждают напольное покрытие. Диаметр стандартный: 75 мм. Оснащены стопорами для фиксации стойки на месте.

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