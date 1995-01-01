Колеса для стоек Raylab RL-WL25, 75 мм, 3 шт. (уцененный)
Код товара : УТ-00074697
Артикул : RL-WL25 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
12%
3 190 ₽
2 799 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Raylab RL-WL25 – универсальные колеса для стоек с диаметром ножек до 25 мм. Рекомендуются при использовании тяжелых осветителей и журавлей (максимальная нагрузка 15 кг). Резиновые обода обеспечивают плавное перемещение оборудования по съемочной студии и не повреждают напольное покрытие. Диаметр стандартный: 75 мм. Оснащены стопорами для фиксации стойки на месте.
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