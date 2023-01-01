Колеса для стоек Raylab RL-WL25, 75 мм
Код товара : УТ-00067539
Артикул : RL-WL25
2 990 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Raylab RL-WL25 – универсальные колеса для стоек с диаметром ножек до 25 мм. Рекомендуются при использовании тяжелых осветителей и журавлей (максимальная нагрузка 15 кг). Резиновые обода обеспечивают плавное перемещение оборудования по съемочной студии и не повреждают напольное покрытие. Диаметр стандартный: 75 мм. Оснащены стопорами для фиксации стойки на месте.