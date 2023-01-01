Аккумулятор Raylab LP-E6 (RL-LPE6)
Код товара : УТ-00063417
Артикул : RL-LPE6
1 750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.105
Описание
Литий-ионный аккумулятор 1600 мАч 7.4 В, аналог Canon LP-E6. Надёжный качественный аккумулятор с низким уровнем саморазряда.
Совместимые модели:
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Canon EOS R, R5, R6, R7
- Видеокамеры XC10, XC15.