Литий-ионный аккумулятор 850 мАч 7.4 В, аналог Canon LP-E12. Надёжный качественный аккумулятор с низким уровнем саморазряда, защитой от перезаряда, глубокого разряда или короткого замыкания благодаря встроенному контроллеру.