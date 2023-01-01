Аккумулятор Raylab LP-E12 (RL-LPE12)
Код товара : УТ-00063419
Артикул : RL-LPE12
1 650 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 12 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.066
Описание
Литий-ионный аккумулятор 850 мАч 7.4 В, аналог Canon LP-E12. Надёжный качественный аккумулятор с низким уровнем саморазряда, защитой от перезаряда, глубокого разряда или короткого замыкания благодаря встроенному контроллеру.
Совместимость:
- Canon PowerShot SX70 HS
- Canon EOS M, EOS M2, EOS M10, EOS M100, EOS M200, EOS M50, EOS M50 Mark II
- Canon EOS 100D
Срок службы: 300 циклов
Размер аккумулятора: 47.6 х 31.9 х 12.5 мм