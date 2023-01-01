Описание

Raylab RL-LED 90 – универсальный комплект постоянного света для фото- и видеостудий. Лучше всего подойдет для предметной и портретной фотосъемки, видеообзоров, мастер-классов и интервью. Светодиодные лампы типа Corn не нагреваются, имеют высокую цветопередачу CRI≥ 96, постоянную цветовую температуру и срок службы 50 000 часов. Позволяют использовать данный комплект с другими источниками света в студии.

Складные софтбоксы 50х70см прикреплены к основанию осветителей и легко раскладываются с помощью кольца в основании. Серебристая фактурная поверхность и белый рассеиватель помогают сформировать равномерно распределенный световой поток. Высокие усиленные стойки позволяют разместить свет на высоте до 200 см. А держатель журавля позволит поднять ещё дополнительно на 60 см.

3 источника света делают этот набор универсальным, потому что охватывают большинство популярных световых схем и помогают создать практически бестеневое освещение.

Удобная сумка для хранения и переноски делает комплект отличным мобильным решением для фото и видеосъёмки.