Комплект постоянного света Raylab RL-LED60, светодиодный, 2х30 Вт, 5600К
Код товара : УТ-00060908
Артикул : RL-LED60
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Основные характеристики
Индекс CRI
96
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Описание
Raylab RL-LED 60 – компактный комплект постоянного света для небольших фото- и видеостудий. Лучше всего подходит для предметной и портретной фотосъемки, видео обзоров, мастер-классов и интервью. Светодиодные лампы типа Corn не нагреваются, имеют высокую точность цветопередачи CRI≥ 96, постоянную цветовую температуру и срок службы 50 000 часов. Позволяют использовать данный комплект с другими источниками света в студии.
Складные софтбоксы 50х70см прикреплены к основанию осветителей и легко раскладываются с помощью кольца в основании. Серебристая фактурная поверхность и белый рассеиватель помогают сформировать равномерно распределенный световой поток. Высокие усиленные стойки позволяют разместить свет на высоте до 200 см.
Удобная сумка для хранения и переноски делает комплект отличным мобильным решением для фото и видеосъёмки.