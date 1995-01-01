Описание

Raylab RL-LED 60 – компактный комплект постоянного света для небольших фото- и видеостудий. Лучше всего подходит для предметной и портретной фотосъемки, видео обзоров, мастер-классов и интервью. Светодиодные лампы типа Corn не нагреваются, имеют высокую точность цветопередачи CRI≥ 96, постоянную цветовую температуру и срок службы 50 000 часов. Позволяют использовать данный комплект с другими источниками света в студии.

Складные софтбоксы 50х70см прикреплены к основанию осветителей и легко раскладываются с помощью кольца в основании. Серебристая фактурная поверхность и белый рассеиватель помогают сформировать равномерно распределенный световой поток. Высокие усиленные стойки позволяют разместить свет на высоте до 200 см.

Удобная сумка для хранения и переноски делает комплект отличным мобильным решением для фото и видеосъёмки.