Описание

Код товара: 137167

Raylab RL-LED 176 – комплект постоянного света для небольших фото- и видео студий. Подойдёт для блогерских обзоров, предметной и портретной съёмки. Высокая цветопередача CRI≥ 96, постоянная цветовая температура 5500К и срок службы до 50 000 часов делают лампы надежными и безопасными, и позволяют использовать комплект совместно с другими, в том числе импульсными источниками света в студии.

На тыльной стороне осветителей расположены по два тумблера-питания, каждый из которых включает или выключает группу из 2-х ламп. Таким образом, комплект создаёт 4 варианта освещения: 100%, 75%, 50% и 25%. Складные софтбоксы 60х80см с серебристой фактурной внутренней поверхностью и полупрозрачными светорассеивателями формируют равномерно распределенный световой поток. Высокие усиленные стойки позволяют разместить свет на высоте до 200 см.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Новый

Комплектация: Полная без коробки

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.