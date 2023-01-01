Комплект постоянного света Raylab RL-LED176, светодиодный, 2х88 Вт, 5600К
Код товара : УТ-00060907
Артикул : RL-LED176
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Регулировка мощности, диапазон
0 / 50% / 100%
Индекс CRI
96
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Описание
Raylab RL-LED 176 – комплект постоянного света для небольших фото- и видео студий. Подойдёт для блогерских обзоров, предметной и портретной съёмки. Два четырёхламповых осветителя со светодиодными лампами выдают суммарно 176 Вт. Высокая цветопередача CRI≥ 96, постоянная цветовая температура 5500К и срок службы до 50 000 часов делают лампы надежными и безопасными, и позволяют использовать комплект совместно с другими, в том числе импульсными источниками света в студии.
На тыльной стороне осветителей расположены по два тумблера-питания, каждый из которых включает или выключает группу из 2-х ламп. Таким образом, комплект создаёт 4 варианта освещения: 100%, 75%, 50% и 25%. Складные софтбоксы 60х80см с серебристой фактурной внутренней поверхностью и полупрозрачными светорассеивателями формируют равномерно распределенный световой поток. Высокие усиленные стойки позволяют разместить свет на высоте до 200 см.
Удобная сумка для хранения и переноски делает комплект отличным мобильным решением для фото и видеосъёмки.