Описание

Raylab RL-LED12RGB-BL – компактная светодиодная панель с режимом цветного освещения. 138 светодиодов (45 холодных, 45 теплых и 48 RGB) под матовой белой панелью создают мягкий свет, равномерно заполняющий снимаемую сцену. Возможность плавно изменять мощность (1-100%) и цветовую температуру (2500-9000К) позволяет сбалансировать освещение с другими источниками света, будь то солнечный свет от окна или свет ламп накаливания.

Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечивает непрерывную работу в течение 1.5 часов (при максимальной яркости). Возможна зарядка и постоянное питание от сетевого адаптера или универсального USB аккумулятора: в комплекте кабель USB-A / USB-C. Осветитель также может использоваться в качестве USB аккумулятора для вашего телефона или другого мобильного устройства. Для установки на штативы, стойки и другие держатели предусмотрено 2 варианта крепления: гнезда 1/4'' и адаптер в башмак для аксессуаров.

Отдельно присутствует режим спецэффектов, который позволяет симулировать огни полицейской или пожарной машины, вспышки фотографов, фейерверк, свет от свечи и так далее – всего 24 спецэффекта.

RL-LED12RGB-BL выпускается в синем цвете корпуса, также доступны аналогичные осветители в черном, фиолетовом и зеленом.

Комплектация