Осветитель Raylab RL-LED12BI 3000-6500К, 10 Вт
Код товара : УТ-00071127
Артикул : RL-LED12BI
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Raylab LED08BI-2 – компактная светодиодная панель для блогеров, фотографов и видеоконференций. 160 светодиодов (80 холодных и 80 теплых) под матовой белой панелью создают мягкий свет, равномерно заполняющий снимаемую сцену. Возможность плавно изменять мощность 1-100% и цветовую температуру 2500-6500К позволяет сбалансировать освещение с другими источниками света, будь то солнечный свет от окна или свет ламп накаливания. Регулировка осуществляется с помощью 2 дисков на боковой панели прибора. Благодаря высокой точности цветопередачи CRI 95 данный осветитель позволяет точно передавать такие сложные оттенки как, например, тона кожи.
Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 3100 мАч обеспечивает непрерывную работу в течение 2 часов (при максимальной яркости). Возможна зарядка и постоянное питание от сетевого адаптера или универсального USB аккумулятора: в комплекте кабель USB-A / USB-C. Для установки на штативы, студийные стойки и другие держатели предусмотрено 2 варианта крепления: гнезда 1/4'' и адаптер в башмак для аксессуаров.
Для создания ярких и необычных кадров в набор включены цветные светофильтры, которые устанавливаются под белый силиконовый рассеиватель.
Комплектация
- осветитель
- 5 цветных фильтров
- диффузор
- кабель USB
- холодный башмак
- инструкция