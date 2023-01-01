Осветитель Raylab RL-LED10 Kit с присоской, 8 Вт, 3200-6500К
Код товара : УТ-00066697
Артикул : RL-LED10 Kit
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
8 Вт
Индекс CRI
95
Угол освещения
120°
Прочие характеристики
Вес
120 г
Описание
RL-LED10 Kit – комплект из компактного светодиодного осветителя и наклонного кронштейна с присоской, которую можно использовать на любой гладкой поверхности: например, на задней панели ноутбука. 120 светодиодов под белой матовой панелью создают мягкий и ровный свет, который можно дополнительно рассеять с помощью силиконового диффузора, идущего в комплекте. Яркость и температура белого плавно изменяются с помощью 2 дисков на боковой панели. В набор также входят 6 цветных листовых светофильтров: красный, розовый, желтый, фиолетовый, синий, зеленый. Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 3100 мАч обеспечивает не менее 2 часов автономной работы при максимальной яркости. Заряжается по USB.