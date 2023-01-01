RL-LED10 Kit – комплект из компактного светодиодного осветителя и наклонного кронштейна с присоской, которую можно использовать на любой гладкой поверхности: например, на задней панели ноутбука. 120 светодиодов под белой матовой панелью создают мягкий и ровный свет, который можно дополнительно рассеять с помощью силиконового диффузора, идущего в комплекте. Яркость и температура белого плавно изменяются с помощью 2 дисков на боковой панели. В набор также входят 6 цветных листовых светофильтров: красный, розовый, желтый, фиолетовый, синий, зеленый. Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 3100 мАч обеспечивает не менее 2 часов автономной работы при максимальной яркости. Заряжается по USB.