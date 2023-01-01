Описание

Световой жезл Raylab RL-LED09RGB обладает регулировкой температуры белого света (2500-9000K), режимом цветного RGB освещения и 12 встроенными спецэффектами. Осветитель работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает от 2 до 8 часов работы, в зависимости от выбранного режима и уровня яркости. Заряжается через USB-С порт от любого универсального сетевого адаптера или USB аккумулятора. Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI 95+) он не искажает естественные цвета в кадре, такие как оттенки кожи.

Режим спецэффектов включает 12 эффектов, среди них огни полицейской или пожарной машины, фотовспышки, молнии, быстрые или медленные цветовые переливы и так далее.

Штативное гнездо 1/4" позволяет устанавливать Raylab RL-LED09RGB на различных студийных стойках, журавлях и других держателях.