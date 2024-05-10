Описание

Код товара: 140529

Raylab LED08BI-2 – компактная светодиодная панель для блогеров, фотографов и видеоконференций. 160 светодиодов (80 холодных и 80 теплых) под матовой белой панелью создают мягкий свет, равномерно заполняющий снимаемую сцену. Возможность плавно изменять мощность 1-100% и цветовую температуру 2500-6500К позволяет сбалансировать освещение с другими источниками света, будь то солнечный свет от окна или свет ламп накаливания. Регулировка осуществляется с помощью 2 дисков на боковой панели прибора. Благодаря высокой точности цветопередачи CRI 95 данный осветитель позволяет точно передавать такие сложные оттенки как, например, тона кожи.

Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 3100 мАч обеспечивает непрерывную работу в течение 2 часов (при максимальной яркости). Возможна зарядка и постоянное питание от сетевого адаптера или универсального USB аккумулятора: в комплекте кабель USB-A / USB-C. Для установки на штативы, студийные стойки и другие держатели предусмотрено 2 варианта крепления: гнезда 1/4'' и адаптер в башмак для аксессуаров. Для создания ярких и необычных кадров в набор включены цветные светофильтры, которые устанавливаются под белый силиконовый рассеиватель.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: заводская

Гарантия 90 дней.