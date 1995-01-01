Raylab RL-LED08RGB-2 – компактная светодиодная панель с режимом цветного освещения. 140 светодиодов (49 холодных, 49 теплых и 42 RGB) под матовой белой панелью создают мягкий свет, равномерно заполняющий снимаемую сцену. Возможность плавно изменять мощность (1-100%) и цветовую температуру (2500-9000К) позволяет сбалансировать освещение с другими источниками света, будь то солнечный свет от окна или свет ламп накаливания.

Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 3100 мАч обеспечивает непрерывную работу в течение 2 часов (при максимальной яркости). Возможна зарядка и постоянное питание от сетевого адаптера или универсального USB аккумулятора: в комплекте кабель USB-A / USB-C. Для установки на штативы, стойки и другие держатели предусмотрено 2 варианта крепления: гнезда 1/4'' и адаптер в башмак для аксессуаров.

Отдельно присутствует режим спецэффектов, который позволяет симулировать огни полицейской или пожарной машины, вспышки фотографов, фейерверк, свет от свечи и так далее – всего 20 спецэффектов.

Комплектация