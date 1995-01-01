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Осветитель Raylab RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт

  • RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт
  • RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт
  • RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт
  • RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт
  • RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт
  • RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт
  • RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт
  • RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт
  • RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт
  • RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт
  • RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт
  • RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт
  • RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт
  • RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт
  • RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт
Код товара:УТ-00070307
Артикул:RL-LED07RGB

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Raylab RL-LED07RGB – осветитель, помогающий создавать красивые линейные блики, остронаправленные тени и цветовые акценты. Продуманный форм-фактор в виде трубки позволяет разместить его внутри автомобиля, бытовой техники или под одеждой. И при этом обеспечить широкий световой поток для создания эффектов. Используйте дневной свет 2500-9000K для создания естественного освещения, RGB режим или 20 световых эффектов для создания ярких цветных кадров.

Высокий индекс цветопередачи CRI>95 позволит передать цвета и оттенки объектов максимально точно, без искажений. Встроенный аккумулятор 3000мАч обеспечивает до 10 часов непрерывной работы. Для установки на штатив или стойку в основании осветителя с двух сторон предусмотрены резьбовые крепления 1⁄4”. Благодаря встроенному магниту осветитель можно использовать как самостоятельный прибор, закрепив на стальной поверхности (трубе, решетке).

  • Световой поток: 800 лм
  • Мощность: 7 Вт
  • Количество светодиодов: 184 (69 белых, 69 желтых и 46 RGB)
  • Цветовая температура: 2500-9000К ± 200, RGB 0-360°
  • Регулировка мощности: 1-100% (плавная)
  • Встроенный аккумулятор: 3000mAh, 3.7V
  • Питание: USB Type-C
  • Крепления: 1/4"", мини-штатив
  • CRI: 95+
  • Угол рассеивания: 120°
  • Управление: ручное
  • Время работы: 2 часа на полной мощности
  • Время зарядки: 2.5 часа
  • Размер: 200х41х37 мм
  • Вес: 157 гр