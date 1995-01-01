Осветитель Raylab RL-LED07RGB 2500-9000K 3000mAh, 7 Вт
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Характеристики
Описание
Raylab RL-LED07RGB – осветитель, помогающий создавать красивые линейные блики, остронаправленные тени и цветовые акценты. Продуманный форм-фактор в виде трубки позволяет разместить его внутри автомобиля, бытовой техники или под одеждой. И при этом обеспечить широкий световой поток для создания эффектов. Используйте дневной свет 2500-9000K для создания естественного освещения, RGB режим или 20 световых эффектов для создания ярких цветных кадров.
Высокий индекс цветопередачи CRI>95 позволит передать цвета и оттенки объектов максимально точно, без искажений. Встроенный аккумулятор 3000мАч обеспечивает до 10 часов непрерывной работы. Для установки на штатив или стойку в основании осветителя с двух сторон предусмотрены резьбовые крепления 1⁄4”. Благодаря встроенному магниту осветитель можно использовать как самостоятельный прибор, закрепив на стальной поверхности (трубе, решетке).
- Световой поток: 800 лм
- Мощность: 7 Вт
- Количество светодиодов: 184 (69 белых, 69 желтых и 46 RGB)
- Цветовая температура: 2500-9000К ± 200, RGB 0-360°
- Регулировка мощности: 1-100% (плавная)
- Встроенный аккумулятор: 3000mAh, 3.7V
- Питание: USB Type-C
- Крепления: 1/4"", мини-штатив
- CRI: 95+
- Угол рассеивания: 120°
- Управление: ручное
- Время работы: 2 часа на полной мощности
- Время зарядки: 2.5 часа
- Размер: 200х41х37 мм
- Вес: 157 гр