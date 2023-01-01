Описание

Raylab RL-LED07RGB – осветитель, помогающий создавать красивые линейные блики, остронаправленные тени и цветовые акценты. Продуманный форм-фактор в виде трубки позволяет разместить его внутри автомобиля, бытовой техники или под одеждой. И при этом обеспечить широкий световой поток для создания эффектов. Используйте дневной свет 2500-9000K для создания естественного освещения, RGB режим или 20 световых эффектов для создания ярких цветных кадров.

Высокий индекс цветопередачи CRI>95 позволит передать цвета и оттенки объектов максимально точно, без искажений. Встроенный аккумулятор 3000мАч обеспечивает до 10 часов непрерывной работы. Для установки на штатив или стойку в основании осветителя с двух сторон предусмотрены резьбовые крепления 1⁄4”. Благодаря встроенному магниту осветитель можно использовать как самостоятельный прибор, закрепив на стальной поверхности (трубе, решетке).